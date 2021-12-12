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Боксер Ломаченко не взял на ринг флаг Украины после победы над Комми
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Боксер Ломаченко не взял на ринг флаг Украины после победы над Комми

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После победы над бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко отпраздновал успех на ринге, накинув на плечи флаг своего родного города — Белгород-Днестровского (Одесская область). При этом государственный флаг он на ринг не вынес. Об этом 12 декабря сообщает РЕН ТВ.

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В свою очередь, пользователи социальных сетей тут же раскритиковали спортсмена за то, что в знак победы он не поднял украинский флаг над головой, как это традиционно делают другие боксеры. При этом некоторые и вовсе приняли красно-желтый флаг на плечах Ломаченко за испанский.

Такие комментарии, к примеру, оставили под постом с победой подписчики официального аккаунта бренда Ломаченко lomus_official: «В Украине есть много хороших спортсменов, но граждане своей страны из них никудышные»; «С флагом, конечно, можно было бы два тогда вынести. Хотя что говорить поклоннику Шария (блогер и политик Анатолий Шарий. — Ред.)»; «А почему у него флаг Испании?»; «Стыдно за то, что не было флага Украины. Нет слов. Просто позор».

РЕН ТВ отмечает, что прежде болельщики не раз подвергали украинского боксера критике за его якобы недостаточно патриотическую позицию.

Так, пользователи соцсетей осудили его из-за отсутствия украинского флага в ринге после победы над Масайоши Накатани в июне этого года. Об этом писало издание «Униан».

В воскресенье утром Василий Ломаченко выступил в главном событии турнира в Нью-Йорке, где одержал убедительную победу по очкам над соперником Ричардом Комми. Этот успех стал для украинца уже вторым в текущем году.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что российский боксер и действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Таким образом, спортсмен одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере, в то время как его соперник потерпел второе поражение в карьере.

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