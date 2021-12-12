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Путин рассказал о присутствии спецслужб США на ядерных предприятиях в 90-е годы

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Американские спецслужбы в 90-е лезли везде в России, даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили, как на работу. Об этом в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал 11 декабря телеканал «Россия 1», заявил президент Владимир Путин.

В число советников российского кабмина в начале 1990-х годов входил по меньшей мере один кадровый сотрудник американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщил глава государства.

Поскольку американцу было запрещено заниматься предпринимательством, то в США был инициирован судебный процесс, добавил президент. В ходе слушаний было озвучено то, что он был сотрудником ЦРУ.

Кроме того, он добавил, что привел лишь один случай попыток вмешательства в дела России, подчеркнув, что на самом деле их «гораздо больше».

9 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в годы президентства Бориса Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики. По словам президента, он «вычистил» их всех в начале «нулевых». Позже в США они были осуждены за участие в приватизации.

Вместе с тем бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил на заседании СПЧ, что американские разведслужбы не влияли на деятельность кабмина РФ, который был назначен после распада Советского Союза.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.

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