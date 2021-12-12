Мать с двумя детьми госпитализирована с отравлением газом в Саратове

В Заводском районе Саратова проводится доследственная проверка по факту госпитализации женщины и двух детей. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным, 11 декабря 32-летняя женщина с 9-летним и месячным сыновьями находились у себя в квартире дома по Ново-Астраханскому шоссе. Вечером мать и старший ребенок почувствовали себя плохо. Вернувшийся домой муж вызвал бригаду скорой помощи. Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», прибывшие медики приняли решение о госпитализации трех человек в связи с подозрениями на отравление окисью углерода. До случившегося газовая плита и вытяжка были включены, а газовая колонка не работала.

Напомним, доследственная проверка была организована в Новосибирской области после хлопка газового баллона в жилом доме в городе Тогучин. Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило рано утром 7 декабря. Один человек пострадал. В горевшей квартире было обнаружено три 50-литровых газовых баллона.