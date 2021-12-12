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Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова

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Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Александра Маслова, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщила в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

О задержании Маслова стало известно 9 декабря. В тот же день ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. При этом СКР попросил заключить под стражу экс-председателя.

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«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. В настоящее время в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — указано в заявлении.

Согласно версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Маслов единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя как председателя думы Чукотского автономного округа, причем размеры премий значительно превышали установленные ему советом думы автономного округа. Кроме того, Маслов издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых советом окружной думы не принимались.

В результате бюджету Чукотского автономного округа был причинен ущерб в сумме более 8,9 млн рублей.

Инициатором возбуждения уголовного дела стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он утверждает, что Маслов незаконно получал дополнительные денежные средства из Пенсионного фонда РФ, не являясь при этом неработающим пенсионером. В результате сумма ущерба от противоправных действий экс-председателя думы составила более 1,1 млн рублей.

Также, по словам депутата, фиктивное освобождение Маслова от депутатских обязанностей позволило ему незаконно получить почти 2,5 млн рублей компенсации за увольнение.

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