Амурский тигр напугал жителей села Нагибово в ЕАО

В связи с появлением в окрестностях села Нагибово амурского тигра в Октябрьский район Еврейской автономной области прибыли сотрудники «Росохоты», а также специалисты АНО «Центр Амурский тигр» для принятия мер и мониторинга ситуации.

Местные жители говорят, что хищника заметили у магазина и возле автобусной остановки и что он уже загрыз собаку и пытался проникнуть в другой двор. Как пишет ИА ЕАОMedia со ссылкой на районную администрацию, организовано патрулирование улиц населенного пункта сотрудниками полиции и «Росохоты».

В Хабаровском крае за одну неделю ноября было зафиксировано семь случаев нападения тигров и волков на домашних животных. В частности, в селе Дада от тигра погибла собака. 15 ноября в селе Санболи на домашних животных напали волки. В тот же день амурский тигр прошел рядом со зданием школы села Лесопильное Бикинского муниципального района.