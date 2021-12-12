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Названы возможные причины появления ржавчины на эсминце-неведимке США

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Эксперты назвали причины, по которым один из трех американских эсминцев класса DDG-1000, USS Zumwalt покрылся ржавчиной. Об этом 10 декабря сообщил портал The Drive.

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Фотографии корабля появились Twitter. На них видно, что часть радиопоглощающих плиток его борта сильно обесцвечена, а ржавчина полосами покрывает корпус корабля.

Как полагают одни эксперты, пока корабль функционирует, это не должно быть серьезной проблемой. Другие уверены, что ржавчина на корабле-«невидимке» указывает на тревожные системные проблемы в американском флоте.

«Одним из оправданий подобного вида корабля может быть то, что он был спроектирован с учетом концепции минимального укомплектования персоналом», — отмечается в публикации.

Представитель ВМС США рассказал, что ржавчина появилась из-за «суровых условий», в которых проводят испытания.

США хотели сделать эсминец Zumwalt крейсером XXI века и обеспечить себе военно-морское доминирование в океане. На создание корабля было потрачено $9 млрд. На момент ввода в эксплуатацию на эсминец потратили $4,4 млрд.

Для обеспечения малозаметности при строительстве в максимальном объеме были использованы стелс-технологии, снижающие заметность объекта. Эти корабли предназначены для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, а также для нанесения ударов по наземным целям.

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