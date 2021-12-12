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Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2022 году

Эксперт Ващенко дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
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Позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар. Об этом в воскресенье, 12 декабря, рассказал «Российской газете» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

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В конце января — начале февраля, по словам Ващенко, национальная валюта может оказаться ниже отметки 70 рублей за доллар.

Данный прогноз сбудется, если нефть подорожает до $80–85 за баррель, пояснил аналитик. Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent достигла $71,78 за баррель 3 декабря на лондонской бирже ICE Futures, а цена нефти марки WTI с поставкой в январе выросла на 3,5%, до $68,6 за бочку.

«Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса снижаются, как и заболеваемость. В связи с этим можно ожидать роста котировок нефти выше $76 за баррель. Российская валюта может укрепиться на этом фоне», — сказал Ващенко.

По его словам, маловероятно, что инфляция повлияет на курс рубля, так как она охватывает многие страны и из-за этого растут цены на экспортные товары.

Как уточнил Ващенко, на неделе евро продолжит терять позиции по отношению к доллару.

«Европейский ЦБ проявляет более инертную политику, что может привести к заметному ослаблению евро. Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08», — заключил аналитик.

Ранее, 3 декабря, трейдер Артем Звёздин спрогнозировал достаточно мягкую зиму для курса рубля. Фактором, который «придаст уверенности рублю», он назвал «развивающийся энергетический кризис в Европе, который также перешел и на Китай».

Это, по словам трейдера, поспособствует сохранению стоимости основных продуктов экспорта России (нефти, газа и угля) на текущем уровне с возможным увеличением стоимости ближе к концу зимы.

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