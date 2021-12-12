Суд арестовал облившего влюбленных кислотой мужчину

Мужчину, который облил кислотой несовершеннолетнюю девушку и 18-летнего парня на набережной канала Грибоедова в Петербурге, отправили под стражу до 8 января 2022 года.

Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену.

Инцидент произошел 10 декабря в 18:30 у дома 86. Пострадали 16-летняя девушка и 18-летний молодой человек. С химическими ожогами обоих госпитализировали. Состояние девушки оценивалось как тяжелое, а юноши — как удовлетворительное.

Подозреваемый, как уточняет РЕН ТВ, 24-летний Даниил Кот, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.