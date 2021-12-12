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Пациентов областной больницы в Челябинске эвакуировали из-за пожара

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В областной больнице № 8 в Челябинске в воскресенье, 12 декабря, в подвале одного из корпусов произошел пожар. Эвакуированы более 200 человек. Никто не пострадал.

«Горели отложения пыли и мусора возле здания, дым проник внутрь. В настоящий момент горение ликвидировано, причину выясняет отдел дознания», — пояснили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пациентов эвакуировали по теплым переходам, на улицу никого не выводили. Больница возобновила работу.

В ноябре в городе Копейске Челябинской области на улице Победы загорелось общежитие. Огнем была охвачена верхняя часть здания. В областном управлении МЧС отметили, что в результате инцидента нет погибших и пострадавших. Также сотрудники службы не подтвердили ранее появившуюся информацию об угрозе взрыва.

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