Глава СК поручил доложить о ЧП с вынужденной сменой курса пассажирского самолета близ Сочи

И.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложит главе СК об обстоятельствах инцидента с лайнером, который сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Соответствующее поручение дал в воскресенье, 12 декабря, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Речь идет о самолете, следовавшем 10 декабря из Екатеринбурга в город Сочи. Из-за неизвестного воздушного судна пассажирскому лайнеру пришлось сменить курс. Telegram-канал Aviaincident обратил внимание на то, что инцидент произошел примерно в 50 км от Сочи.

В пресс-службе СКР уточнили, что на борту находились более 160 человек, передает «Газета.Ru».

Вместе с тем, согласно некоторым данным, сменить курс пришлось и лайнеру «Аэрофлота» рейса Москва — Сочи, на борту которого находились 148 пассажиров.

Ранее, 8 декабря, посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. Отмечалось, что в представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО. В частности, речь идет о случае от 3 декабря.

Тогда самолет-разведчик CL600 над открытыми водами Черного моря выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. При этом самолет пересекал установленную для гражданских воздушных судов трассу. Экипаж на запросы не отвечал, после чего диспетчерам пришлось оперативно поменять направления самолетов для предотвращения опасности столкновения.