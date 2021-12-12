Почти 30 спортивных объектов создадут и обновят в Хабаровском крае

К 2026 году Хабаровский край должен стать спортивной столицей Дальнего Востока. Такова цель одного из опорных проектов флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева. Летом следующего года регион впервые примет чемпионат России по тяжелой атлетике. В ближайшие годы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 17 муниципальных районах будут созданы и реконструированы 28 объектов спорта.

Амбициозные задачи поставлены перед профессиональными спортивными клубами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство.

«Трем профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу: хоккейному клубу «Амур» до 2026 года завоевать Кубок Гагарина, клубу по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» до 2023 года одержать победу в Кубке России, а футбольному клубу «СКА-Хабаровск» до 2023 года выйти в Премьер-лигу», — сказал Михаил Дегтярев.

Ранее в Хабаровском крае состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Вяземском. Общая стоимость объекта составила почти 247 млн рублей. Спорткомплекс может принять одновременно 60 человек. Созданы все условия для физического развития детей и взрослых. На данный момент ведется набор школьников в секцию плавания. Предполагается, что более 200 детей старше семи лет смогут участвовать в соревнованиях по плаванию различного уровня. В открывшемся ФОКе обустроен тренажерный зал. Также закуплен необходимый спортивный инвентарь.