Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Мир
В Кремле опровергли версии о попытках Байдена напугать Путина
Наука
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

Почти 30 спортивных объектов создадут и обновят в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 2026 году Хабаровский край должен стать спортивной столицей Дальнего Востока. Такова цель одного из опорных проектов флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева. Летом следующего года регион впервые примет чемпионат России по тяжелой атлетике. В ближайшие годы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в 17 муниципальных районах будут созданы и реконструированы 28 объектов спорта.

Амбициозные задачи поставлены перед профессиональными спортивными клубами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое правительство.

«Трем профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу: хоккейному клубу «Амур» до 2026 года завоевать Кубок Гагарина, клубу по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» до 2023 года одержать победу в Кубке России, а футбольному клубу «СКА-Хабаровск» до 2023 года выйти в Премьер-лигу», — сказал Михаил Дегтярев.

Ранее в Хабаровском крае состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Вяземском. Общая стоимость объекта составила почти 247 млн рублей. Спорткомплекс может принять одновременно 60 человек. Созданы все условия для физического развития детей и взрослых. На данный момент ведется набор школьников в секцию плавания. Предполагается, что более 200 детей старше семи лет смогут участвовать в соревнованиях по плаванию различного уровня. В открывшемся ФОКе обустроен тренажерный зал. Также закуплен необходимый спортивный инвентарь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021