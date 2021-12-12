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Польский солдат пострадал во время штурма границы со стороны Белоруссии

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Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом сообщила в воскресенье, 12 декабря, пограничная стража Польши в Twitter.

Отмечается, что ранее в этот день на участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 «агрессивно настроенных лиц» форсировала границу. При этом в результате подобных действий один солдат получил удар камнем в лицо. Ему была оказана помощь.

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Пресс-секретарь пограничной стражи Анна Михальская в свою очередь уточнила, что группе мигрантов удалось пересечь границу. Однако после этого они были задержаны и доставлены к линии границы.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Евросоюза (ЕС) обсудят помощь мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. По ее словам, беженцы не виноваты в своем бедственном состоянии.

8 декабря пресс-секретарь Подляского воеводства Польши Томаш Крупа сообщил, что на польской стороне границы с Белоруссией нашли тело погибшего нелегального мигранта. Предположительно, беженец прибыл в страну из Нигерии.

1 декабря Михальская указала на то, что тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала кризиса на границе с Белоруссией. Тело одного из беженцев было обнаружено в реке Буг, добавила она.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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