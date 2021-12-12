Детский санаторий загорелся в Ханты-Мансийске

Днем 11 декабря в Ханты-Мансийске из детского противотуберкулезного санатория из-за задымления эвакуировали 36 детей и пять сотрудников. В региональном управлении МЧС сообщили, что вызов поступил в 13:26. В 13:33 прибыли первые подразделения. Очаг задымления обнаружили в районе стоматологического кабинета. Пожар на площади 120 кв.м удалось локализовать за два часа.

По факту пожара Ханты-Мансийская межрайонная прокурора организовала проверку, передает megatyumen.ru. В пресс-службе управления МЧС отметили, что пожар произошел в административно-бытовом корпусе, который был закрыт. Дети и персонал находились в соседнем здании. Тушение осложняло наличие чердака и подпольного пространства в корпусе, который построен из дерева.

Как стало известно 10 декабря, ликвидирован пожар в больнице на северо-западе Москвы. По данным столичного ГУ МЧС, к 20:18 возгорание локализовали на площади 5 кв. м, а к 20:20 полностью потушили. Речь идет о ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» на улице Саляма Адиля. В помещении на восьмом этаже наблюдалось открытое горение, пожару был присвоен второй ранг сложности. Загорелось складируемое оборудование. Проводилась эвакуация людей из здания. Информации о пострадавших не поступало.