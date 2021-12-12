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На Украине назвали четыре сценария для Зеленского

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Экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу. Об этом в воскресенье, 12 декабря, Денисенко рассказал в публикации на портале «Главред».

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Первый вариант, который Денисенко назвал «идеальным штормом», предполагает, что Украину перестанут поддерживать ключевые западные страны, достигнув договоренности о будущем страны без ее участия. Такое развитие событий будет способствовать глубокому кризису, с которым Киев может столкнуться в 2023 году.

«Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, которые мы традиционно экспортируем <...> внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ (финансово-промышленными группами. — Ред.)», — добавил экс-парламентарий.

По словам Денисенко, существует и другой сценарий развития ситуации — «война против всех». Данный прогноз сбудется в случае высокой турбулентности в мировой политике, при которой украинские власти столкнутся с рядом проблем.

Из-за такого положения дел руководство Украины может пойти на компромиссы по Донбассу, в результате которых возможно противостояние внутри страны.

В конце лета позиции Зеленского ослабнут, вероятность такой ситуации, по словам бывшего нардепа, составляет до 50–55%.

Третий вариант будущей ситуации в украинской политике — противостояние несогласных с Зеленским групп населения и президента, из-за чего вероятен захват контроля над силовым блоком и реализация «популистских инициатив».

В ходе такого кризиса Зеленский начнет «переформатирование власти», добавил Денисенко.

Еще один сценарий — превращение Зеленского в «отца нации». К этому может привести некое событие, которое станет сильным потрясением для общества.

«Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины», — сказал Денисенко.

Такой вариант развития ситуации возможен в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или агрессивных действий России, считает экс-депутат. При этом российская сторона уже не один раз отвергла любые вероятности «нападения» на Украину. В Москве отмечали, что именно украинские власти, НАТО и США увеличивают военную активность у российских границ.

Ранее, 11 ноября, данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что рейтинг украинского президента упал до рекордно низких значений, составив 19,3%. Это является самым низким показателем с момента избрания его главой государства.

Аналитики спрогнозировали ситуацию, при которой в случае ближайших выборов президента Украины за Зеленского отдали бы свой голос всего 21,8%, тогда как за экс-президента страны Петра Порошенко — 14,5%. При этом среди всех опрошенных поддержку президенту выразили только 19,3%.

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