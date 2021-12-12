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Борец Самургашев оценил слова теннисистки США о запрете ОИ в Китае и РФ

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Высказывания теннисистки из США,18-кратной победительницы турниров Большого шлема Крис Эверт о необходимости запретить проведение Олимпийских игр в Китае и России следует просто игнорировать. Об этом заявил 12 декабря чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, российский борец греко-римского стиля Вартерес Самургашев.

По словам американской спортсменки, Олимпиада не должна проводиться в Китае, поскольку в стране «совершают преступления против человечества». При этом Эверт также отметила, что ее «передергивало», когда Игры проводились в России.

«Спорт делается для того, чтобы объединять. Такие спортсмены, которые дают комментарии — их просто нужно игнорировать», — подчеркнул Самургашев в беседе с РЕН ТВ.

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Он также посоветовал обращаться к тем, кто уважительно относится к другим странам и своим соперникам.

Ранее, 6 декабря, Вашингтон сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения названы «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Решение поддержали Канада, Австралия и Великобритания. Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде, но не из-за бойкота, а по причине распространения коронавируса.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», президент Словакии Зузана Чапутова решила присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022.

В правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов показным шагом и политической манипуляцией. В Пекине отметили, что никаких приглашений политикам США на Игры-2022 не отправляли, «поэтому этот дипломатический бойкот просто появился из ниоткуда».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 декабря обратила внимание на то, что в связи с принятием рядом стран подобных решений можно говорить о развале мирового спорта. По ее словам, США хотят доминировать полностью, на своих правилах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день также призывал не политизировать олимпийское движение. Он уточнил, что бойкот Олимпиады в Пекине является ненужной мерой.

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