Операцию по спасению дельтапланериста провели в Краснодарском крае

В Новороссийске специалисты муниципальной службы спасения спустили со скалы дельтапланериста, который при приземлении повредил ногу. Чтобы доставить пострадавшего к врачам, спасателям пришлось нести его на носилках около 500 м, рассказал руководитель муниципальной службы спасения города-героя Алексей Одеров.

«К нам поступил вызов о том, что дельтапланерист при приземлении ударился о скалу и повредил ногу, нужна срочная эвакуация. Спасатели выехали в район «Домика йоги», спустились к пострадавшему, а затем при помощи носилок порядка 500 м поднимали пострадавшего к «Домику йоги», на автомобиле спустили с горы и передали медикам СМП», — написал Алексей Одеров на своей странице в соцсетях, передает ИА KrasnodarMedia.

В августе 2021 года школьница из Алтайского края получила тяжелые травмы в результате падения с парапланом на плато горы Ай-Петри в Ялте. По информации следствия, владелец параплана согласился покатать 16-летнюю девушку за 8 тыс. рублей. Во время полета мужчина не справился с управлением и рухнул на плато Ай-Петри. Школьница получила множественные переломы позвонков, перелом грудины и другие травмы. Возбуждено уголовное дело.