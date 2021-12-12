МИД Польши заявил об отступлении США в вопросе «Северного потока — 2»

Позиция США относительно проекта «Северный поток – 2» смягчилась, власти рассчитывают заполучить «несколько месяцев спокойствия». Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

«США выступали с критикой проекта, но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде выиграть несколько месяцев спокойствия», — сказал Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review, опубликованном 12 декабря.

Ранее, 10 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Запад не должен показывать слабость, соглашаясь на запуск газопровода «Северный поток – 2». По его словам, проект «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

9 декабря депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек отметил, что Запад использует надуманные предлоги для отказа от ввода в эксплуатацию газопровода. Он уточнил, что дальнейшие провокации со стороны нового правительства ФРГ чреваты большим риском для экономических и политических отношений между двумя странами.

8 декабря экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подчеркнул, что попытки торпедировать проект СП-2 осуществляются не со стороны Германии. Он указал, что проект должен быть завершен, а также отметил, что он уже согласован.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

7 декабря сообщалось, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. До этого законодатели требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимается широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций.