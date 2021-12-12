Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетит в воскресенье, 12 декабря, с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии политика.

Визит состоится по приглашению наследного принца, шейха Мухаммеда бин Заида.

Встреча Беннета с ним состоится в понедельник.

«Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами с упором на экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности между странами», — отметили в пресс-службе израильского премьера.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

Одно из соглашений подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

Москва выразила надежду, что соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем приведет к миру и не навредит палестино-израильскому урегулированию.