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Появились кадры последствий торнадо в США

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Пользователи Сети опубликовали видео разрушений после торнадо, который обрушился на США. На кадрах видно, что многие строения почти полностью разрушены.

Уточняется, что видеозапись была сделана в штате Кентукки.

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«Последствия этого торнадо могут быть более негативными, чем разрушения от торнадо «Супервспышка 1974» (торнадо, произошедший в 1974 году, ущерб от него превысил $3,3 млрд. — Ред.)», — заявил 11 декабря губернатор штата Кентукки Энди Бешир, слова которого приводит портал WIS NEWS.

По словам Бешира, по состоянию на 11 декабря число жертв стихийного бедствия превышает 100 человек.

Ранее в этот день посольство РФ в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам погибших в результате природного катаклизма. Кроме того, в российском дипломатическом представительстве пожелали «скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы».

11 декабря президент США Джо Байден назвал данные стихийные бедствия крупнейшими в истории. Политик поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.

В этот же день американский лидер ввел в Кентукки режим ЧС. По его словам, это мобилизует федеральную систему реагирования на чрезвычайные ситуации для штата.

Также стало известно, что шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в штате Иллинойс. Всего в здании могли находиться от 50 до 100 человек. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.

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