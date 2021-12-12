В России число случаев СOVID-19 превысило 10 млн

С начала пандемии в России выявили более 10 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом 12 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в Telegram-канале штаба.

За минувшие сутки специалисты выявили в РФ 29 029 новых случаев коронавируса. Темп прироста составляет 0,30%.

С начала распространения инфекции от осложнений болезни умерли 289 483 пациента, выздоровели 8 741 355 человек.

10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Его уровень выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19, подчеркнул он.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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