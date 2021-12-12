Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова

Экспедиции российского путешественника Федора Конюхова поражают масштабом и имеют большое значение для воспитания молодежи. Об этом заявил в поздравительной телеграмме по случаю 70-летия Конюхова президент России Владимир Путин.

«И в нашей стране, и далеко за её пределами вас знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника», — говорится в поздравлении, опубликованном 12 декабря на сайте Кремля.

По словам российского лидера, уникальные экспедиции Конюхова «продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей».

Путин пожелал Конюхову здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях.

В преддверии юбилея путешественник рассказал «Известиям», о планах в 2022 году пересечь Атлантический и Тихий океаны на катамаране, оснащенном солнечной батареей. Испытания судна назначены на январь.

Во время плавания Конюхов будет брать пробы морской воды для Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

Конюхов родился 12 декабря 1951 года. Он один осуществил пять кругосветных плаваний. Путешественник 17 раз пересек Атлантику, одно из этих путешествий прошло на весельной лодке. Конюхов первым среди россиян побывал в одиночку на Южном и Северном полюсах, установил мировые рекорды.