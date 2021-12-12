Аварийные дома в Вилючинске на Камчатке снесут в 2022 году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Вилючинск провел совещание, посвященное сносу аварийных домов в жилом районе Рыбачьем.

«Основная часть из 10 домов летом 2022 года будет снесена. Снос старых сооружений очень важен для комплексного развития этого жилого района, а также для реализации амбициозных планов по благоустройству, которые по линии Минобороны запланированы», — сказал Солодов.

Добавим, в Вилючинске 14 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу, из них 12 полностью расселены, в двух домах еще проживают люди, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как стало известно 8 декабря, в городе Кондопоге на юге Карелии работники случайно разрушили не тот многоквартирный дом. Здание номер 28 на улице Новокирпичной сносу не подлежало, несмотря на статус аварийного жилья. Вместо него рабочие должны были снести дом 17 на той же улице, который попал под программу расселения. В администрации города, в свою очередь, указали, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом снесенное здание было отключено от коммуникаций, поскольку в нем никто не проживал и даже не был прописан.