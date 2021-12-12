Эксперты назвали самые популярные схемы автомошенников

Угон автомобиля под видом аренды, использование машин-двойников и постановочные ДТП с грузовиками стали самыми распространенными в 2021 году схемами мошенничества с застрахованными автомобилями. Об этом в воскресенье, 12 декабря, рассказали эксперты страховой компании «Согласие».

Так, в Москве ряд автовладельцев пострадал от деятельности группы злоумышленников, которые занимались угоном дорогостоящих машин под видом из аренды. О мошеннической схеме страховой компании удалось узнать в результате расследования, которое провел департамент безопасности компании «Согласие». В частности, злоумышленники угнали застрахованный Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 миллиона рублей, пишет «РИА Новости»

Кроме того, эксперты установили обстоятельства еще одного преступления с застрахованным автомобилем, которое произошло в столице. Злоумышленник специально устраивал ДТП, а после через суд требовал страховые выплаты.

Отмечается, что Евгений С. намеренно совершал аварии, при этом он выбирал, по данным экспертов, в основном грузовые авто, водители которых иногда не видят, что другая машина оказалась в «слепой зоне».

«ДТП в основном происходят во время движения по круговой развязке», — уточнили специалисты.

Помимо этого, в «Согласии» разоблачили группу аферистов в Тамбовской области, которые инсценировали хищения авто. Так, один из покупателей автокаско рассказал страховщикам о краже своего Volkswagen Touareg.

«В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в «тоталь» (до состояния конструктивной гибели. — Ред.). При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами. Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении. Полученная информация была направлена в правоохранительные органы Тамбова», — объяснили в «Согласии».

Как сообщили в компании, правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении всех мошенников.

Ранее, 10 декабря, «Известия» сообщили о мошеннических схемах, в результате которых злоумышленники инсценировали дорожные аварии, чтобы получить выплаты по страховке. Участники рынка рассказали изданию, что злоумышленники намеренно устраивали ДТП праворульными иномарками или с дорогостоящими машинами.