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Издание La Stampa назвало Украину пешкой в глобальной игре

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Украина стала пешкой в глобальной игре Пекина, Москвы и Вашингтона. Об этом в статье для итальянской газеты La Stampa 9 декабря написал журналист Лучио Караччолло.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

По его мнению, в 2014 году США подтолкнули Россию к Китаю, когда поддержали госпереворот на Украине и разделили Москву и Киев. Теперь Вашингтон получил сотрудничество Москвы и Пекина, что не было его целью.

В настоящее время в Белом доме, скорее всего, задаются вопросом, были ли эти действия лучшим вариантом и стоила ли Украина того.

Поскольку Киев в рядах подконтрольной Америке «европейской империи» — в составе НАТО или нет — представлял бы для Москвы экзистенциальную угрозу, Россия вынуждена защищаться, и разговор Байдена и Путина показал, что российский президент выиграл этот раунд, говорится в статье.

По мнению автора, РФ получила больше времени и пространства для маневров как на региональном, так и на мировом уровне, а Киев, напротив, отдалился от НАТО, так как главные европейские страны — Франция, Германия и Италия — против такого сценария.

В результате, заключает автор материала, Россия сегодня получает больше возможностей для маневров в треугольнике с Китаем и США.

Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи прошел 7 декабря. В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. В ходе разговора американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной.

В ответ на это президент РФ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

На следующий день Байден пояснил, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по украинскому вопросу.

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