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СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
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СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК доложить об обстоятельствах инцидента с лайнером, который развернулся над Черным морем из-за неизвестного самолета.

Речь идет о борте, следовавшем из Екатеринбурга в город Сочи.

8 декабря самолет «Уральских авиалиний» развернулся вблизи Сочи из-за неизвестного воздушного судна. Как отмечает портал E1.RU, нештатная ситуация произошла в небе в 50 км от берега. На борту лайнера находилось более 160 человек.

Кроме того, по некоторым данным, сменить курс пришлось и лайнеру «Аэрофлота» рейса Москва–Сочи.

3 декабря самолет-разведчик CL600 над открытыми водами Черного моря выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. При этом самолет пересекал установленную для гражданских воздушных судов трассу. На запросы органов обслуживания воздушного движения экипаж не отвечал. Тогда диспетчерам пришлось оперативно поменять направления и эшелоны полетов сразу двух пассажирских лайнеров, чтобы предотвратить опасность столкновения.

8 декабря МИД России вручил американским дипломатам ноту протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО.

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