Парк будущих поколений в Якутске построят с климатической коррекцией

Подписано соглашение о сотрудничестве Целевого фонда будущих поколений Якутии с РРЦ «Юные якутяне» и Национальной библиотеки в рамках проекта «Парк будущих поколений». Речь идет о мероприятиях по его реализации и освещению совместной деятельности. Генеральный директор фонда Владимир Егоров представил проект территории. Она будет разделена на тихую, игровую и активную зоны. Впервые будет применена климатическая коррекция по зонам парка, передает ИА YakutiaMedia.

«Ввод объекта планируется в 2025 году, и пока он строится, мы уже реализуем образовательные программы для школьников. Проводятся школы, бизнес-акселераторы, курсы по предпринимательству, медиа, индустрии питания. Парк станет образовательной средой для развития личности, большим кластером, где организации смогут проводить различные мероприятия и занятия, в том числе по разным направлениям креативных индустрий с применением IT-технологий», — сказал Владимир Егоров.

Парк будет построен на территории 2,4 га в столице республики. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, созданное с учетом климатических особенностей региона. Планируется построить молодежный центр, где будут обучать детей навыкам проектной деятельности, знаниям цифровых технологий, предпринимательским навыкам и soft skills.

Ранее в Якутске обсудили перспективы создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) для разработок в сферах IT, нанотехнологий, биотехнологий и так далее. Для предприятий, работающих в составе ИНТЦ, действует особый преференциальный режим, сообщили в пресс-службе мининноваций региона. Как отметил глава ведомства Анатолий Семенов, у республики есть большой опыт создания институтов развития. По его словам, созданы все необходимые условия для появления ИНТЦ, чем и займется рабочая группа.