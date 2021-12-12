Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» одолеть «Баффоло»

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Вашингтона».

Российский нападающий Александр Овечкин в этом матче голами не отметился, однако записал на свой счет результативную передачу. Равно как и еще один россиянин Евгений Кузнецов.

Шайбы забросили в составе победителей Ларс Эллер и Мартин Фехервари. В составе хозяев отличились Винни Хиностроза и Уилл Бутчер.

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари похвалил Овечкина за передачу.

«Мы провели очень хороший третий период, у нас было много моментов. Что касается моего гола, то я увидел, что Овечкин получил шайбу и у него есть возможность отдать мне пас. Я заметил, что есть шанс, и нанес бросок. Овечкин отдал мне отличную передачу, мне оставалось только бросить», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

11 декабря сообщалось, что Александр Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ. Он отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинс» и стал рекордсменом клуба по набранным очкам в первых играх сезона.