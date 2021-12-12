Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика под Владимиром

Пять человек погибли в аварии в Гороховецком районе Владимирской области, сообщает 12 декабря региональное управление МВД.

Отмечается, что произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто на 323 км трассы М-7. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ врезался в стоящий грузовик Hino.

Находившиеся в легковушке четыре пассажира и водитель погибли. Подробности и причины происшествия устанавливаются.

Ранее, в воскресенье, три человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Кисловодске.По предварительным данным, около 03:00 мск водитель Mercedes на большой скорости проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в стоявший в попутном направлении Datsun.