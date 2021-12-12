Более 20 пожаров возникло из-за печного оборудования в Липецкой области

На территории Липецкой области с начала осенне-зимнего периода уже зарегистрировано 22 пожара, вызванных нарушением правил эксплуатации печного оборудования. Главное управление МЧС по региону обращает внимание жителей на мероприятия по сохранению тепла в квартире или доме, передает GOROD48.

В частности, на чердаке необходимо тщательным образом осмотреть стояк трубы, особенно разделку дымохода. Обнаруженные трещины нужно замазать раствором из глины, предварительно прочистив трубу от сажи. При проверке дымоходов контролируют наличие тяги и отсутствие засорения, наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции, исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши.

Ранее в Добринском районе Липецкой области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в деревне Большие Отрожки. В огне погиб 62-летний мужчина. Дом был уничтожен полностью. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание в электропроводке.