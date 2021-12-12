ДТП с тремя авто произошло на МКАД в Москве

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД. Из-за ДТП осложнено движение на месте аварии, 12 декабря сообщил департамент транспорта Москвы.

Авария произошла на 103 км автодороги перед развязкой с Щелковским шоссе.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в департаменте.

Из шести полос для движения транспорта свободны четыре полосы. Данные о пострадавших не поступали.

9 декабря в Москве один человек погиб в результате столкновения мусоровоза и легкового автомобиля на МКАД. Полиция устанавливает обстоятельства и виновника аварии.

В октябре восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда. Со слов водителя, предполагаемого виновника ДТП, у его транспортного средства отказали тормоза. В итоге автомобиль врезался в другие машины. В результате инцидента никто не пострадал.