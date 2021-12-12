Байден заявил, что США направят войска в страны НАТО при вторжении России на Украину

Президент США Джо Байден заявил о вероятности отправки американских военных в страны НАТО в случае «вторжения» России на Украину.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не рассматривал вариант отправки своих военных на Украину. По словам американского лидера, 7 декабря, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, он указал на то, что в случае эскалации американский контингент перебросят в страны Бухарестской девятки (В9) на восточном фланге НАТО.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их», — заявил Байден журналистам, подчеркнув, что у альянса и США нет обязательств защищать Украину.

В то же время он указал и на вероятность экономического давления на Россию.

8 декабря Байден отмечал, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине.

Как напомнил президент США, принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется. Но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения.

В последнее время в западной прессе и среди политиков активно тиражируется слух о якобы планах России вторгнуться на территорию Украины.

7 декабря состоялись онлайн-переговоры Путина и Байдена. Президент США акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае эскалации.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Кроме того, позднее российский лидер еще раз подчеркнул, что Москва проводит миролюбивую политику, но принимает меры для своей защиты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно указывал, что РФ не намерена никуда вторгаться, и называл вбросами материалы западных СМИ. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что даже Киев отрицал заявления о якобы скоплении российских войск на границе.