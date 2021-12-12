Онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха появится в Приморье

Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом проекте.

В этом году сразу на нескольких территориях готовят лыжные трассы, закупают новое оборудование. Покататься можно будет, к примеру, на Русском острове, в Спасском районе и Арсеньеве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.

Туристическая отрасль демонстрирует хорошие темпы восстановления, рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур. В 2020 году было зафиксировано чуть менее 1 млн путешественников.

«Даже с учетом продолжающихся ограничений за девять месяцев 2021 года, по экспертным оценкам, регион посетили 2,35 млн туристов, при этом подавляющее большинство приходится на граждан России. Иностранцев в регион приехало около 6 тыс.», — отметил Владимир Щур.

Напомним, в этом году в Приморье отремонтировали свыше 20 км дорог, ведущих к туристическим объектам. На трассе Штыковка–Ивановка–Реттиховка в направлении Штыковских Прудов обновили асфальтовое покрытие и дорожную разметку. На дороге Шкотово–Партизанск, которая ведет к Стеклянухинскому городищу, потребовалось обновление грунта.