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Следователи Тувы начали проверку обстоятельств гибели рабочего в шахте

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Следственное управление СК по Республике Тыва начало доследственную проверку гибели работника в результате обрушения породы в шахте горно-обогатительного предприятия. Об этом говорится 12 декабря в сообщении на сайте ведомства.

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«11 декабря 2021 года около 19 часов в правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия», — отметили следователи.

Предварительно установлено, что в 18:00 в подземном руднике месторождения находилось пять работников предприятия. В это время обрушилась каменная порода, погиб один работник, четверо других не пострадали. Всех сотрудников шахты подняли на поверхность.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, следователем с участием следователя-криминалиста следственного управления проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

25 ноября произошло крупное ЧП в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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