Прямой эфир
Спорт
Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269
Мир
Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Мир
Аккаунт премьера Индии Моди в Twitter был взломан
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования родным жертв торнадо в США
Мир
Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Завод по производству топлива решили построить на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал предложение губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о строительстве завода по производству топлива на острове.

По словам главы региона, в данный момент идет к завершению работа над технико-экономическим анализом всех параметров предприятия. Его задача — обеспечить бензином местных жителей. Дальневосточная авиакомпания также должна быть обеспечена дизельным топливом для самолетов. К концу года окончательное решение по проекту будет принято, передает Vostokmedia.

Напомним, власти Сахалина планируют построить крупнейшую на Дальнем Востоке ветроэлектростанцию в 2023 году. Отмечается, что энергообъект мощностью 67,2 МВт будет построен в Углегорском районе Сахалинской области. Станция будет включать 16 ветротурбин. Предполагается, что ветропарк будет работать круглогодично. Проект будет реализовываться с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021