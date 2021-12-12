Завод по производству топлива решили построить на Сахалине

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал предложение губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о строительстве завода по производству топлива на острове.

По словам главы региона, в данный момент идет к завершению работа над технико-экономическим анализом всех параметров предприятия. Его задача — обеспечить бензином местных жителей. Дальневосточная авиакомпания также должна быть обеспечена дизельным топливом для самолетов. К концу года окончательное решение по проекту будет принято, передает Vostokmedia.

Напомним, власти Сахалина планируют построить крупнейшую на Дальнем Востоке ветроэлектростанцию в 2023 году. Отмечается, что энергообъект мощностью 67,2 МВт будет построен в Углегорском районе Сахалинской области. Станция будет включать 16 ветротурбин. Предполагается, что ветропарк будет работать круглогодично. Проект будет реализовываться с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий.