В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 29 929 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом 12 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Из них 7,7 % не имели клинических проявлений. Зафиксированы 1132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (2862), Московской области (2040) и Санкт-Петербурге (2012).

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 016 896 пациентов с коронавирусом, скончались от последствий заболевания 289 483 человек, выздоровели 8 741 355.

10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Она отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве. Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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