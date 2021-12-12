Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Оренбургской области

В воскресенье, 12 декабря, в селе Северное Северного района Оренбуржья случилось ЧП. Около пяти часов утра на пульт спасателей поступила просьба о помощи. Оказалось, что в одном из домов произошло отравление угарным газом. Всего пострадали пять человек. Среди них оказались трое детей.

В региональном МЧС рассказали, что все они доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Пока об их состоянии не сообщается. На данный момент известно, что пожара в доме не было. Сейчас причина этого происшествия устанавливается, передает 56orb.ru.

Напомним, в Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Новотроицка, в доме которой при пожаре погибли трое ее малолетних внуков. Трагедия произошла 2 декабря 2020 года в частном доме на улице Калинина. Выбраться из горящего дома они не могли, поскольку выход был заблокирован огнем, а ручки с оконных рам сняты.