Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

В 90-е годы президент РФ Владимир Путин иногда вынужден был подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в фильме «Новейшая история», тизер которого показал телеканал «Россия 24».

В ходе беседы ведущий описал тяжелую экономическую ситуацию в России в те годы. Он напомнил, что многие квалифицированные специалисты на жизнь зарабатывали с трудом.

В ответ на это глава государства поделился, что и ему приходилось иногда «подрабатывать и извозом».

«Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал президент.

В 2018 году российский лидер в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о готовности подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Он тогда объяснил, что переехал на работу в Москву по предложению от управделами президента в конце 1990-х годов, так как другой работы не было.

1 июня Путин рассказал, что его матери пришлось устроиться ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем быть с сыном. Воспоминаниями он поделился в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».