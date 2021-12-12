Прямой эфир
Спорт
Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269
Мир
Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Мир
Аккаунт премьера Индии Моди в Twitter был взломан
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования родным жертв торнадо в США
Мир
Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии
Мир
Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 90-е годы президент РФ Владимир Путин иногда вынужден был подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в фильме «Новейшая история», тизер которого показал телеканал «Россия 24».

За права и человека: о чем доложили президенту на встрече с СПЧ
И с какими идеями согласился Владимир Путин

В ходе беседы ведущий описал тяжелую экономическую ситуацию в России в те годы. Он напомнил, что многие квалифицированные специалисты на жизнь зарабатывали с трудом.

В ответ на это глава государства поделился, что и ему приходилось иногда «подрабатывать и извозом».

«Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал президент.

В 2018 году российский лидер в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о готовности подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы градоначальника.

Он тогда объяснил, что переехал на работу в Москву по предложению от управделами президента в конце 1990-х годов, так как другой работы не было.

1 июня Путин рассказал, что его матери пришлось устроиться ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем быть с сыном. Воспоминаниями он поделился в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021