Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида переехал в официальную резиденцию главы правительства. Он стал первым за 10 лет японским премьером, который это сделал.

«Я решил, что это будет иметь смысл с точки зрения необходимости сосредоточиться на государственных делах», — пояснил Кисида на брифинге 11 декабря.

Вместе с ним в резиденцию въедет старший сын Сётаро, который работает секретарем премьера.

Кисида не дал четкого ответа насчет переезда жены, которая, по его словам, часто уезжает в свой родной город.

С момента назначения на пост премьер-министра в октябре Кисида продолжал жить в общежитии для депутатов парламента, которое расположено в трех минутах езды на автомобиле от канцелярии в районе Акасака. Резиденция же прилегает к главному офису, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к своим обязанностям.

Последним премьером, кто пользовался официальной резиденции, был Ёсихико Нода. Он въехал туда в октябре 2011 года.

4 октября Фумио Кисида был избран новым, 100-м по счету премьер-министром страны. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано проголосовали 124 человека.

В конце сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.