Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за 12-метровых волн

Шторм и волны до 10–12 м ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 12 декабря сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В частности, стихия затронет Карагинский и Олюторский муниципальные районы в акватории Берингова моря, а также Алеутский муниципальный округ в акватории Тихого океана.

Как рассказали в МЧС, в ночь на понедельник, 13 декабря, ожидается опасное волнение высотой 8–10 м, которое днем усилится до 10–12 м.

В ведомстве добавили, что штормовое предупреждение действует до вечера 15 декабря.

«На основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений, в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

До этого, 5 декабря, МЧС России предупреждало о волнах высотой до 9 м в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки.

Отмечалось, что угрозы населенным пунктам нет. Однако главам судоходных компаний, чьи корабли могут находиться в указанных районах, рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.