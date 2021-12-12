Посольство РФ выразило соболезнования родным жертв торнадо в США

Посольство РФ в Вашингтоне 12 декабря выразило соболезнования родственникам погибших в результате ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.

Ранее в воскресенье стало известно, что число жертв непогоды в США выросло до 100.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Кроме того, в российском дипломатическом представительстве пожелали «скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы».

11 декабря президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.

В этот же день американский лидер ввел в Кентукки режим ЧС, где погибшими из-за непогоды числятся около 70 человек. По его словам, это мобилизует федеральную систему реагирования на чрезвычайные ситуации для штата.

Также стало известно, что шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в штате Иллинойс. Всего в здании могли находиться от 50 до 100 человек. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.