Экстренное предупреждение объявили в 13 районах Сахалина из-за снега

Экстренное предупреждение было объявлено в 13 районах Сахалинской области в связи с прогнозируемыми 13 декабря снегом и сильным ветром. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МЧС.

Предупреждение коснется Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского и Анивского районов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, снег в этих местах будет сильный, а скорость ветра достигнет 11–16 м/с и 19–24 м/с на побережьях.

Также 13 декабря на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются осадки, ветер будет в районе 19–24 м/с, а во второй половине дня его скорость достигнет 25–28 м/с.

«Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — следует из материала на сайте.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию, подчеркнули спасатели.

Жителям перечисленных районов не рекомендуют покидать пределы населенных пунктов, советуют избегать необязательных выходов из дома и остерегаться «обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений».

Ранее, 7 декабря, экстренное предупреждение было объявлено в четырех районах Магаданской области в связи с непогодой. Согласно предупреждению, существовала вероятность ЧС, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб.

6 декабря в Анадыре отменили городские автобусы из-за сильного ветра, снежных заносов и плохой видимости. Развозить жителей села Тавайваам к месту жительства будут на спецтехнике с поисково-спасательной группой и пожарными.