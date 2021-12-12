Конституция РФ была принята по итогам референдума 12 декабря 1993 года

Конституция РФ была принята по итогам референдума 12 декабря 1993 года

2021-12-12 04:25:15

2021-12-12 04:25:15

2021-12-12 04:25:15

2021-12-12 04:25:15

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