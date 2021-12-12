Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в воскресенье, 12 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем и ночью в Москве столбики термометров покажут от -5 до -3 градусов.

В Подмосковье синоптики предупреждают о небольшом снеге и гололедице.

Ветер в Московском регионе будет иметь юго-восточное направление и скорость 4–9 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 758–760 мм ртутного столба.

10 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье в Москве температура повысится на 9–11 градусов и продолжит расти в начале следующей недели. Ко вторнику температура устремится к нулю, то есть можно говорить о вероятности оттепели.