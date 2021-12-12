Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Карелии
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме города Медвежьегорск в Карелии. Об этом 11 декабря сообщается на сайте СК РФ по региону.
По данным ведомства, в ночь на субботу в квартире жилого дома по улице Горького произошло возгорание.
«После тушения пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и тела еще двух неустановленных граждан», — передает пресс-служба СК.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
СК продолжает устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
11 декабря вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного дома на востоке Москвы, пострадали четыре человека. Отмечалось, что среди потерпевших — двое несовершеннолетних. Причины пожара устанавливаются.