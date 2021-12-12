Прямой эфир
Спорт
Оформивший дубль Заболотный стал лучшим игоком матча ЦСКА-«Арсенал»
Происшествия
Из-за урагана в американском штате Кентукки погибло более 70 человек
Спорт
Конькобежка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубка мира
Мир
Двенадцать человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии
Мир
Замглавы МВД Украины объяснил причину своего поведения у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем конституции
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Госдеп заявил о единстве G7 насчет последствий при вторжении РФ на Украину
Мир
Байден уточнил планы США по отправке войск на Украину

Двенадцать человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двенадцать человек, в том числе трое детей и беременная женщина, пропали без вести после взрыва газа в городе Равануза в сицилийской провинции Агридженто. Об этом 11 декабря сообщила местная газета Giornale di Sicilia.

Согласно предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.

По информации газеты, в результате взрыва обрушились 4-этажный жилой дом и два соседних здания, накрытые ударной волной из-за сильного взрыва. Некоторым жителям квартир удалось спастись целыми и отделаться легкими ранениями.

На место взрыва, где продолжается пожар, прибыли карабинеры, пожарные и скорая помощь. Также в Раванузу приехали три команды добровольцев. Электричество было отключено во всем районе.

Как заявили в службе гражданской обороны Италии, «газовые карманы городской сети мешают безопасному доступу к завалам» и замедляют спасательные операции.

Мэр Раванузы призвал горожан помочь с ликвидацией последствий ЧП, обратившись ко владельцам автоцистерн и спецтехники, передает Corriere della Sera.

Ранее, 2 сентября, в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии произошел взрыв. Отмечалось, что как минимум два человека пострадали и двое числились пропавшими без вести.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021