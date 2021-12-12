Двенадцать человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии
Двенадцать человек, в том числе трое детей и беременная женщина, пропали без вести после взрыва газа в городе Равануза в сицилийской провинции Агридженто. Об этом 11 декабря сообщила местная газета Giornale di Sicilia.
Согласно предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.
По информации газеты, в результате взрыва обрушились 4-этажный жилой дом и два соседних здания, накрытые ударной волной из-за сильного взрыва. Некоторым жителям квартир удалось спастись целыми и отделаться легкими ранениями.
На место взрыва, где продолжается пожар, прибыли карабинеры, пожарные и скорая помощь. Также в Раванузу приехали три команды добровольцев. Электричество было отключено во всем районе.
Как заявили в службе гражданской обороны Италии, «газовые карманы городской сети мешают безопасному доступу к завалам» и замедляют спасательные операции.
Мэр Раванузы призвал горожан помочь с ликвидацией последствий ЧП, обратившись ко владельцам автоцистерн и спецтехники, передает Corriere della Sera.
Ранее, 2 сентября, в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии произошел взрыв. Отмечалось, что как минимум два человека пострадали и двое числились пропавшими без вести.