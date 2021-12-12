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Читатели WSJ раскритиковали статью об «агрессии» РФ против Украины

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Американские читатели газеты Wall Street Journal раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла о ситуации вокруг Украины.

В частности, автор в своем материале, опубликованном 10 декабря, выразил обеспокоенность тем, что Запад якобы приносит Украину в жертву России. Он призвал европейские страны сплотиться против РФ «единым фронтом».

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Кроме того, профессор отметил опасность внешней политики Москвы, допуская при этом оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Путина.

При этом читатели издания оказались не согласны с видением ситуации своего соотечественника.

«В этой статье довольно много ложной информации», — сразу отметил один из комментаторов.

«Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует», — считает другой пользователь.

«[Президент США Джо] Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами», — уверен один из читателей.

«У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца — попробуйте задуматься над этим. Во-вторых — они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», — подытожил другой комментатор.

11 декабря представитель Госдепа заявил, что главы МИДов Группы семи (G7) на встрече в Ливерпуле выразили единство насчет последствий для Москвы в случае возможного вторжения на Украину.

За день до этого, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИДов стран Большой семерки (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу».

В тот же день Трасс написала в Twitter, что накануне встречи Группы семи обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины перед «лицом российской агрессии».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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