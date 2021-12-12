Экс-тренера академии «Барселоны» обвинили в домогательствах к игрокам

Бывший тренер молодежных команд «Барселоны» Альберт Бенайжес подозревается в сексуальном насилии по отношении к несовершеннолетним игрокам.

По данным издания Diari ARA, 60 человек дали показания против экс-тренера. По их словам, мужчина, в частности, мастурбировал рядом с 13-летними мальчиками, показывал подросткам разных полов порнографические фильмы, а также прикасался к ним.

Эти ситуации, как уточняет издание, происходили в душевых, спортзале, дома и в лагерях на Корсе. Пострадавшими по делу проходят минимум четыре человека.

Отмечается, что Бенайжес по меньшей мере 20 лет злоупотреблял своим положением. Клуб уволил его 2 декабря после того, как узнал о начатом расследовании, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом 71-летний специалист отрицает все обвинения. Бенайжес покинул клуб в 2011 году. В апреле этого года его вернул на работу новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

11 декабря двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней.

По данным журналистов, 29-летний спортсмен предстал перед судьей в рамках открытого расследования по делу об изнасиловании в отношении 15-летней девушки.

В настоящее время Аньель находится под стражей. У него забрали паспорт и запретили покидать страну.

О задержании пловца стало известно 10 декабря. По информации СМИ, расследование было начато после того, как спортсменка, тренировавшаяся с ним в Мюлузе в 2014–2016 годах, подала против него иск.