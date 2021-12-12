Посольство РФ в Лондоне назвало ситуацию на Украине взрывоопасной

Ситуация на Украине становится еще более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО и, в частности, Великобританией, говорится в опубликованном 11 декабря заявлении посольства РФ в Лондоне.

«У России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, но ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО, и Великобритания в частности, оказывают Киеву», — написала пресс-служба российской миссии в своем Facebook.

При этом, как отметили в посольстве РФ, урегулирование ситуации в Донбассе, по-видимому, не представляет интереса для Запада.

Ранее в субботу представители российского посольства в Лондоне заявили о своей обеспокоенности чрезмерным употреблением термина «российская агрессия» среди британских чиновников.

За день до этого, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «большой семерки» (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу».

В тот же день Трасс написала в Twitter, что накануне встречи «группы семи» обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины перед «лицом российской агрессии».

До этого в МИД Британии пояснили, что участники G7 встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран из-за «перемещения» российских военных к границе с Украиной.