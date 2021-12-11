Конькобежка Голикова выиграла 500-метровку на этапе Кубка мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 м в рамках этапа Кубка мира в канадском Калгари.

Голикова показала результат 36,669 секунды. Второе место заняла японка Нао Кодайра с отставанием 0,09 секунды. Третьей стала американка Эрин Джексон (+0,25).

Еще одна россиянка, Кристина Силаева, заняла седьмое место (+0,53).

Ранее, 4 декабря, Голикова взяла второе место в забеге на дистанцию 500 м. Победительницей на дистанции стала Анжелика Вуйчик из Польши, на третьем месте — россиянка Ольга Фаткулина.

В субботу бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал хорошим результатом серебро сборной РФ в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Соревнования состоялись ранее в этот день, россиянки заняли второе место. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Четвертый этап Кубка мира в Канаде проходит с 10 по 13 декабря в Калгари.