Чемпиону Олимпиады Аньелю предъявили обвинения в изнасиловании подростка

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю официально предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, телеканал CNews.

По данным журналистов, 11 декабря 29-летний олимпийский чемпион предстал перед судьей в рамках открытого расследования по делу об изнасиловании в отношении 15-летней девушки.

В настоящее время Аньель находится под стражей. У него забрали паспорт и запретили покидать страну, отмечает «Спорт-Экспресс».

О задержании Аньеля стало известно 10 декабря. По информации СМИ, расследование было начато после того, как спортсменка, тренировавшаяся с ним в Мюлузе в 2014–2016 годах, подала против него иск. К настоящему времени ряд пловцов, как завершивших карьеру, так и действующих, допросили в рамках расследования.

В 2012 году Янник Аньель выиграл две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде в Лондоне. Кроме того, спортсмен является двукратным чемпионом мира. Карьеру Аньель завершил в 2016 году.